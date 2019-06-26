Николаевский облсовет хочет закупить для «инфекционки» рентген-аппарат за 5 миллионов гривен – аудитслужба решила проверить тендер

В Николаевскую областную инфекционную больницу хотят закупить рентген аппарат за 5 миллионов гривен.

Соответствующий тендер опубликован на сайте публичных закупок Prozorro.

Торги были объявлены 24 июня. В больницу хотят закупить аппарат на три рабочих места. Заявки на тендер принимаются до 11 июля, а аукцион начинается 12-го. Сам рентген-аппарат должны доставить до 31 декабря 2019 года.

Примечательно, что 25 июня управление южного офиса Николаевской области Госаудитслужбы Украины решил провести мониторинг тендера из-за «выявленных органом государственного финансового контроля признаков нарушения (нарушений) законодательства в сфере публичных закупок в информации, обнародованной в электронной системе закупок».

Напомним, Николаевская областная государственная администрация предложила списать имущество Николаевской областной клинической больницы, в том числе аппарат компьютерной томографии 2002 года выпуска.