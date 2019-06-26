Николаевские таможенники вместе с налоговиками пресекли попытку экспортировать через фиктивную фирму подсолнечного масла на ₴58,6 миллионов

Николаевские таможенники совместно с работниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области разоблачили фиктивное предприятие, пыталось вывезти через таможенные пункты пропуска пять партий подсолнечного масла на 58 миллионов 500 тысяч гривен.

Об этом сообщил начальник Николаевской таможни ГФС Роман Криль.

«18-24 июня субъектом внешнеэкономической деятельности в таможенных постов Николаевщины было подано пять деклараций для осуществления таможенного оформления в режиме «экспорт» подсолнечного сырого нерафинированного масла.

Николаевской таможней ГФС совместно с налоговой милицией ГУ ГФС в Николаевской области был проведен ряд мероприятий превентивного характера с целью недопущения вывоза данного товара и установление всех обстоятельств правонарушения. Допрошенный так называемый «директор» объяснил, что никакого отношения к деятельности этого предприятия он не имеет и никаких договоров не подписывал. Таким образом, имела место попытка вывезти товар, прикрываясь несуществующей фирмой», - рассказал Роман Криль.

По его словам, такие действия нарушают часть 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Сотрудниками Николаевской таможни ГФС составлено два протокола о нарушении таможенных правил.

«Мы будем и в дальнейшем оперативно разоблачать подобные сделки, чтобы гарантировать честные и прозрачные таможенные процедуры, которые способствуют развитию бизнеса и дают государству ресурсы на реализацию ее социальных обязательств», - заявил Роман Криль.

Напомним, что ранее на Николаевщине налоговики со спецназом пограничников изъяли из незаконной торговли алкоголь и сигареты на ₴700 тысяч.