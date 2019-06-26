Исполком горсовета Николаева на внеочередном заседании согласовал перераспределение 216 миллионов гривен

В среду, 26 июня, на внеочередном заседании исполнительного комитета Николаевского городского совета его члены согласовали перераспределение 216 миллионов гривен, которые остались неиспользованными по итогам 2018 года.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Так, члены исполкома согласовали проекты решений о внесении изменений в городской бюджет на 2019 год. А также - соответствующие корректировки в Программе экономического и социального развития города Николаева на 2018-2020 годы.

Мэр Александр Сенкевич отметил, что 216 миллионов - это неосвоенные деньги в прошлом году, расходы, которые остались в результате экономии энергоресурсов и государственные субвенции на социально-экономическое развитие.

Теперь данные решения должны согласовать члены бюджетной комиссии, после чего их вынесут на бюджетную сессию.

Стоит отметить, что данное заседание нигде не анонсировалось, а завтра должно состоятся очередное заседание исполкома. К тому же, многие члены исполкома отсутствовали. В частности, на 12:00 26 июня в горсовете запланировано второе пленарное заседание бюджетной сессии.

Как известно, депутаты Николаевского городского совета на первом пленарном заседании бюджетной сессии, 25 июня, утвердили отчет о выполнении бюджета города за 2018 год.