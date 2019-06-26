Госфонд регионального развития выделил Николаеву ₴35 миллионов – на дюкер в Варваровку, детсад на Северном и Центральный стадион

архивное фото Мэр Николаева заявил, что Николаев получил из государственного бюджета Украины 35 миллионов гривен на реализацию трех важных инфраструктурных проектов.

Об этом он заявил 26 июня, в ходе внеочередного заседания исполкома, передает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

«Это хорошая новость для нашего города. Городская власть занималась этим вопросом еще с прошлого года. Как вы знаете, нам практически не выделяют средств с ДФРР, поэтому мы пошли другим путем и подали три наши объекты на финансирование из государственного бюджета», - пояснил руководитель города.

Так, на Центральный стадион из госбюджета выделили 10 миллионов гривен, на строительство дюкера через реку Южный Буг для обеспечения водоснабжением микрорайона Варваровка, Большой и Малой Коренихи - 20 миллионов.

«На эти средства мы хотим построить две насосные станции и начать работы по прокладке сетей. 20 миллионов из необходимых 80-ти - это только начало. Планируем в дальнейшем снова подавать проект на финансирование из госбюджета, ведь этот вопрос касается нескольких микрорайонов города. Впервые за 230 лет существования Николаева правый берег будет с водой!» - сказал мэр Николаева.

Еще 5 миллионов гривен выделено на начало строительства детского сада в микрорайоне Северный.

Напомним, что директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко во время сессии городского совета, которая состоялась 31 октября 2016 года, заявлял о том, что жители Соляных, Терновки и микрорайона Северный могут остаться без воды. По словам Дуденко, такая ситуация могла сложиться из-за того, что дюкеру, питающему водой микрорайоны Соляные, Терновка и Северный, более 25 лет. Для его восстановления, по предварительным подсчетам Дуденко, было необходимо ориентировочно 7,5 миллионов гривен. Более точную цифру он был готов назвать после проведения проектных работ.

Отметим, что в ноябре 2017 года исполнительный комитет Николаевского городского совета со второго раза согласовал коммунальному предприятию «Николаевводоканал» разрешение на реконструкция дюкера в микрорайоне Соляные через реку Ингул.

В тоже время, на одном из заседании бюджетной комиссии сообщалось, что ремонт дюкера может обойтись в 20-30 миллионов гривен.

Мэр Николаева заявил, что к ремонту аварийного дюкера никак не могут приступить из-за того, что компании трижды обнуляли тендера в АМКУ.

Что касается Центрального стадиона, то в 2017 году фирму «Миллениум Спорт» признали победителем в тендере на проведение нового строительства футбольного поля на сумму 20 миллионов 78 тысяч 580 гривен. Позже решили направить дополнительные 8 миллионов гривен.

Президент Украины Петр Порошенко во время своего майского визита в Николаев пообещал найти в государственном бюджете 10-15 миллионов гривен на запуск центрального стадиона в городе.

После этого, мэр Александр Сенкевич отметил, что по всем обещаниям, данным Порошенко, идет работа, в том числе и по Центральному стадиону.

В сентябре 2018 года исполком Николаевского горсовета перераспределил 4 миллиона 89 тысяч 949 гривен для управления капитального строительства, которые были выделены на замену травы на Центральном стадионе. Деньги будут направлены на две футбольные площадки внутри стадиона.

Отметим, что за зиму на Центральном стадионе в негодность пришло поле за 25 миллионов гривен. Первый вице-мэр Владимир Крыленко поручил начальнику управления спорта Николаевского горсовета Олегу Машкину провести служебную проверку касательно этого.

14 июня, на заседании исполкома стало известно, что реконструкция футбольного поля подорожала на 10,7 миллионов гривен. И нынешняя стоимость объекта составляет 58 миллионов 478 тысяч 753 гривны. Члены исполкома данный вопрос не согласовали.

Касательно детского сада, то изначально мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял о том, что строительство детского сада на Северном обойдется в 80 миллионов гривен. Позже выяснилось, что на строительство детского сада в микрорайоне Северный городская власть Николаева заказала сразу два проекта

В 2017 году КП «Капитальное строительство Николаева» заключило договор почти на 700 тысяч гривен с компанией «Николаевгорстрой» на проведение подготовительных работ по строительству детского сада в микрорайоне Северный.

В частности, в течении трех лет из бюджета города Николаева было выделено 1,5 миллиона гривен на разработку проектной документации для строительства детского сада в микрорайоне Северный. Позже замначальника КП «Управление капитального строительства города Николаева» Георгий Патока сообщил, что стоимость строительства детского сада в микрорайоне Северный в Николаеве за три года увеличилась с 82 миллионов гривен до 112 миллионов гривен.