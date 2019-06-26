«Укргазбанк» даст Николаеву 240 миллионов в кредит под 19,7% на проекты соцсферы: «Средства «зависать» на счетах не будут»

Николаев возьмет 240 миллионов гривен кредитной линии у «Укргазбанка» под 19,74% годовых, которые направят на оплату социальных проектов.

Об этом мэр Александр Сенкевич заявил в ходе заседания исполкома, передает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Согласно Бюджетному кодексу, заем планируют направить на объекты реконструкции, реновации, а также на бюджет развития. Финансировать исключительно те проекты, на которые уже разработана документация и имеется заключение экспертизы.

«Был проведен конкурсный отбор банковского учреждения для осуществления местного заимствования в бюджет города. Комиссия выбрала «Укргазбанк». Процентная ставка – 19,74% годовых. Кредит необходим для того, чтобы успеть завершить важные строительные и ремонтные работы в теплое время. Средства «зависать» на счетах не будут. Они сразу пойдут на оплату фактически выполненных работ», – резюмировал Александр Сенкевич.

Кредитные деньги планируется привлечь для развития образовательной и медицинской сферы, реализации энергоэффективных проектов.

Как известно, на конкурс свои предложения подали три банка - Укрэксимбанк (кредит на 48 месяцев под 20,9% годовых), Ощадбанк (на 48 месяцев под 20,3% годовых) и Укргазбанк (на 24 месяца под 20,5% годовых). В частности, первый вице-мэр Владимир Крыленко заявил, что на данный момент в социальной сфере есть 32 проекта, которые необходимо профинансировать.