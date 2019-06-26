В 2018 году суды против Коломойского обошлись Украине в 600 миллионов гривен, - СМИ

Судебные процессы, инициированные Игорем Коломойским против Украины в борьбе за ПриватБанк, обошлись в 2018 году государству в 600 миллионов гривен.

Об этом сообщает «Новое время Бизнес».

- Другая сторона судебных процессов несет примерно такие же затраты на суды, - сообщил хорошо осведомленный источник на юридическом рынке.

Сегодня по ПриватБанку всего проходит 600 ключевых судебных процессов.

- ПриватБанк и государство в лице Национального банка и Министерства финансов пытаются достучаться до судов всех юрисдикций, где бы можно было добиться справедливости. Есть менее знаковые – их 4800, а в целом, если учитывать наших розничных клиентов – 238 тысяч судебных процессов, то есть это фактически 60% судебных исков всей банковской системы по разным спорам, - сообщала в интервью «НВ Бизнес» зампред правления ПриватБанка Галина Пахачук.

Министр финансов Оксана Маркарова заявила изданию «Bloomberg», что правительство Украины продолжит отстаивать свою позицию в судах против бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского.

- У нас явно много судебных дел, как в Украине, так и за ее пределами – не всегда можно выиграть все, - сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что Ахметов проиграл Коломойскому в суде дело на 1,3 миллиарда гривен.