На незавершенные объекты и райадминистрациям: Комиссия горсовета назвала условия, при которых согласует перераспределение бюджета-2018

Члены бюджетной комиссии Николаевского городского совета готовы поддержать перераспределение бюджетных средств, которые по итогам 2018 года остались неиспользованными, если чиновники учтут в нем средства на завершение работ, которые не были выполнены, а также с учетом того, что выделят финансирование на администрации районов города.

Об этом стало известно в среду, 26 июня, в оде заседания комиссии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Изначально глава комиссии Александр Бернацкий поинтересовался у директора департамента финансов Веры Святелик, какая сумма осталась не использована по итогам прошлого года. Сначала Вера Святелик сообщила, что предлагается перераспределить 216,5 миллионов гривен из общего фонда, потом добавила, что по специальному фонду неиспользованными остались 24,9 миллионов. Также она отметила, что 16,5 миллионов гривен, так называемых депутатских средств не включили в этот проект решения. Глава комиссии еще раз уточнил общую сумму средств, которые остались неиспользованными. После подсчетов директора департамента финансов выяснилось, что осталось 258,5 миллионов гривен. Услышав, что сумма немного отличается от той, которую согласовал исполком (216,5 миллионов гривен, - ПН), депутаты поинтересовались можно ли перераспределять всю эту сумму. Однако, директор департамента финансов не смогла ответить, поэтому депутаты стали вносить свои предложения касательно объектов финансирования.

Так, депутат Сергей Карцев попросил, чтобы ему предоставили информацию о том, учтены ли в этом перераспределении средства для «Николаевоблтеплоэнерго», водоканала, на реконструкцию Соборной площади, на ремонт дорог и кровли домов по департаменту ЖКХ, субвенции нардепов, проекты департамента энергоэффективности, реконструкция ДК Молодежный, строительство пищеблока и спортзала в школе №36, малые скульптуры и реконструкция футбольного поля на Центральном стадионе.

Депутат Станислав Мишкур поинтересовался, выделят ли какие-то средства администрациям районов. На что Вера Святелик сообщила, что в этом перераспределении не предусмотрено финансирование для райадминистраций. Данный факт возмутил депутата Елену Киселеву, которая отметила, что в Центральном районе много незаасфальтированных дорог в частном секторе и попросила все-таки выделить средства на администрации районов. В частности, депутат Олег Крысенко предложил выделить 60 миллионов гривен на четыре администрации районов.

Депутат Артем Грозом заявил, что в первую очередь необходимо дофинансировать те объекты, которые не были завершены в прошлом году. Так, он отметил, что на его округе так и не доделали кровлю в доме по улице Николаевской, 30 и не закончили ремонт сквера. Депутат Вячеслав Янков попросил дофинансировать ремонт кровли в доме по улице Винграновского, 39 и Космонавтов, 104а.

Много социальных объектов, такие как окончание ремонта в школах, садах, финансирование управления соцзащиты, ремонты дорог и т.д. назвал депутат Александр Бернацкий.

В итоге члены комиссии попросили проанализировать и проработать данные предложения депутатов, и до заседания завтрашнего исполкома, которое запланировано на 8:30, сообщить им о том, учтены ли это объекты. Если данные объекты будут учтены, то комиссия поддержит перераспределение.

- Информация дана, если она будет проработана правильно, то будут голоса в зале, - подытожил Александр Бернацкий.

В итоге такую рекомендацию поддержали все присутствующие члены комиссии.

Как известно, депутаты Николаевского городского совета на первом пленарном заседании бюджетной сессии, 25 июня, утвердили отчет о выполнении бюджета города за 2018 год.

В частности, 26 июня, на внеочередном заседании исполнительного комитета Николаевского городского совета его члены согласовали перераспределение 216 миллионов гривен, которые остались неиспользованными по итогам 2018 года.