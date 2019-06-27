На Николаевщине рецидивист залез в дом к пенсионерке и ограбил её

В Арбузинском районе Николаевской области мужчина ворвался в дом к пенсионерке и ограбил её.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, в полицию обратилась 81-летняя женщина, которая сообщила, что вечером в ее дом ворвался неизвестный. Незнакомец, угрожая физической расправой, отобрал у неё 800 гривен и мобильный телефон и убежал.

Полицейские разыскали 30-летнего жителя областного центра, который уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Деньги он успел потратить на развлечения, а телефон правоохранители изъяли и вернули женщине.

По согласованию с местной прокуратурой грабителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 186 («Грабеж») Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что 24 июня в Николаеве задержали 32-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании женщины, с которой он отдыхал на Намыве. На следующий день его отправили на время следствия под стражу. Подозреваемый недавно освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за имущественные преступления.

Как выяснилось, еще 17 апреля этого мужчину задержала полиция по подозрению в грабеже – в районе заведения «Сумерки» на Центральном проспекте он отобрал смартфон у девушки. Полиция и прокуратура подали в суд ходатайство, чтобы подозреваемого тогда взяли под стражу. Но судья Центрального райсуда Иван Дирко, который избирал меру пресечения, тогда решил отпустить мужчину под личное обязательство. Таким образом подозреваемый снова оказался на свободе.