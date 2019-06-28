Конгресс США выделил Украине еще $300 миллионов военной помощи

Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрил проект военного бюджета, который предусматривает выделение Украине военной помощи на 300 миллионов долларов.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на трансляцию телеканала «C-SPAN».

Как отмечается в документе, инициатива «разрешает выделить до 300 млн на помощь Украине в области обеспечения безопасности, из которых 100 миллионов доступно только для летального вооружения». Проект направлен на предоставление Киеву ракет для систем береговой охраны и противокорабельных ракет.

Кроме того, в Палате представителей Конгресса рассматривается своя версия проекта оборонного бюджета, которая предусматривает выделение Украине 250 миллионов долларов на военную помощь. После принятия этой инициативы, законодателям обеих палат потребуется согласовать детали проектов.

Напомним, что США готовы предоставить Украине летальное оружие в рамках принятого Конгрессом США финансирования или в рамках прямых закупок Киевом.

Как известно, Госдеп США хотел дать Украине $10 миллионов на развитие ВМС. А Президент США Дональд Трамп 16 февраля 2019 года подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год - почти до 700 миллионов долларов.