Глава «Нафтогаза» Коболев за 2018 год получил 286,5 миллиона зарплаты и премий

Глава правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в 2018 году получил 286,5 миллиона гривен зарплаты и дополнительных текущих премий, включая 261 миллион гривен премии за победу в Стокгольмском арбитраже.

Об этом говорится в годовом отчете компании, сообщает «Левый берег».

В 2017 году его вознаграждение составило 47,1 миллиона гривен. Первый заместитель главы правления «Нафтогаза» Сергей Перелома получил 27,5 миллиона гривен, финансовый директор Сергей Коновец – 22,7 миллиона гривен, член правления Юрий Колбушкин – 17,3 миллиона гривен.

Вознаграждение главы правления «Укргаздобычи» Олега Прохоронко составило 20,6 миллиона гривен, гендиректора «Укртранснафты» Николая Гавриленко – 14,7 миллиона гривен.

Общая компенсация управленческому персоналу в составе 6 членов правления и 9 директоров в 2018 году составила 717 миллионов гривен с учетом заработных плат и дополнительных премий (в 2017 году – 214 миллиона гривен). Вознаграждение директоров в отчете не указано.

Напомним, нынешний глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев был назначен в марте 2014 года, и срок его пятилетнего контракта истекал 22 марта 2019 года. Наблюдательный совет хотел продлить контракт с Коболевым на три года с нынешним окладом 2,08 миллиона гривен в месяц. Премьер-министр Владимир Гройсман в январе заявил, что правительство не будет продлевать контракт с правлением «Нафтогаза» при сохранении нынешних зарплат, и впоследствии анонсировал открытый конкурс на эту должность. Однако 11 марта набсовет сделал новое предложение с однолетним контрактом Коболева, которое Кабмин удовлетворило.