В «Укроборонпроме» анонсировали кадровые изменения в руководстве – они могут коснуться и николаевских предприятий

В концерне «Укроборонпром» будет серьезное изменение кадрового состава, включая топ-менеджмент. Кадровые вопросы могут коснуться и дочерних предприятий концерна.

Об этом в интервью изданию «theБабель» рассказал член наблюдательного совета «Укроборонпрома», экс-министр экономразвития Айварас Абромавичус.

- У нас будет серьезное изменение кадрового состава, включая топ-менеджмент. Дайте немного времени. Это произойдет в ближайшие недели… Сейчас я провожу собеседования, и желающих много – людей из частного сектора с конкретными достижениями. Люди уже не шарахаются от госсектора – есть позитивные примеры в нефтегазовой отрасли, транспортной. В некоторых предприятиях кадровые изменения произошли недавно, поэтому нужно оценить их эффективность. Но обновления будут серьезные. [Нам нужны] хорошие управленцы сложными процессами, - считает Абромавичус.

Он выступает против ликвидации неэффективных предприятий – считает, что за ликвидацию выступают люди, которые хотят спрятать следы преступлений.

- Люди, которые лоббируют ликвидацию, в большинстве случаев имеют отношение к проблемам, которые всплыли в «Укроборонпроме». Таким образом они просто хотят пустить концы в воду… У некоторых политиков из прошлой власти, которые имели отношение к военно-промышленному комплексу, был большой конфликт интересов. В итоге он перерос в коррупционные схемы, - отметил член Наблюдательного совета.

По его мнению, часть предприятий, «может, и нужно приватизировать», но в приоритет поставят совместные проекты с успешными мировыми компаниями.

- Прежде всего, нужно наращивать экспорт того, что у нас уже есть. Второе – сделать совместные предприятия с нашими иностранными партнерами по разным направлениям в Украине. Третье – разработка и поставка современного вооружения нашим военным, - говорит экс-министр.

Напомним, в Николаеве находятся восемь предприятий, которые входят в структуру «Укроборонпрома»: ГП «Николаевский судостроительный завод», «Государственное Южное производственно-техническое предприятие», ГП «Украинский радиотехнический институт», ГП «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП», ГП «Николаевский бронетанковый завод», ГП «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект», ГП «Исследовательско-проектный центр кораблестроения» и николаевский спецпорт «Ольвия». Некоторые из этих предприятий испытывают серьезные проблемы и не исключено, что их также коснутся кадровые перестановки.