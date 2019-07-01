В Украине стартовал новый рынок электроэнергии и перестала работать формула «Роттердам+»

В Украине с 1 июля начал работать новый рынок электроэнергии.

Об этом сообщает «Левый берег».

До сих пор вся электроэнергия, которая производилась в Украине, продавалась по регулируемой цене на Оптовом рынке электроэнергии, оператором которого было ГП «Энергорынок». Затем она поставлялась потребителям через облэнерго, занимающим монопольное положение в каждом регионе.

В 2017 году был принят закон «О рынке электрической энергии» с новыми правилами, согласно которому производители смогут продавать свою энергию на разных рынках в разные отрезки времени (рынок двусторонних контрактов, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок, рынок вспомогательных услуг), при этом цену будет устанавливать не Нацкомиссия, а рынок.

Реформа рынка электроэнергии была обязательством Украины перед западными партнерами, но они же настойчиво предлагали Украине отсрочить введение нового рынка из-за плохой подготовки. Правительство и Верховная Рада пренебрегли этими предостережениями. В итоге, по словам представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса, результаты введения рынка оказались не самыми радужными.

«На аукционах по двусторонним контрактам угольные электростанции подняли свою цену э/э почти на 50%: в июне их тариф был 1,44 грн, а теперь почти 2,3 грн. Абсолютно неадекватный результат «реформы», когда мировые цены газа и угля падают, а угольная электроэнергия взлетает в цене на 50%», - написал Герус в Facebook.

Также он сообщил, что по состоянию на вторую половину дня 30 июня внутрисуточный рынок так и не заработал, потому что «программное обеспечение легло и не встало».

«К сожалению, некоторые компании-монополисты готовы довести до коллапса всю систему, чтобы иметь возможность заработать больше. Но есть и некоторые чиновники, которые гордятся такой «реформой», - написал Герус, который баллотируется в Верховную Раду от президентской партии «Слуга народа».

Как сообщает «Экономическая правда», действие формулы «Роттердам+» прекращено с 1 июля 2019 года в связи с переходом к новому рынку электроэнергии. В августе 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, упразднила формулу ценообразования на электричество «Роттердам+». С начала действия нового рынка электроэнергии признаются утратившими силу целый ряд нормативных документов, ранее регламентирующих работу украинской энергетики. В перечне документов, которые отменили, постановление НКРЭКУ №289 от 03.03.2016 года «Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии», более известное под названием «Роттердам+».

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин перед своим роспуском принял решение, дающее преференции энергокомпании Ахметова.