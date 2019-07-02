Соборная площадь, светофоры и троллейбусная линия на Намыве: Исполком горсовета Николаева согласовал перераспределение бюджета по телефону

Члены исполнительного комитета Николаевского городского совета в понедельник, 1 июля, в телефонном режиме согласовали перераспределение бюджета для департамента ЖКХ Николаева.

Об этом член исполкома Владимир Тимошин сообщил на своей странице в Facebook.

Как известно, ранее исполком горсовета согласовал перераспределение 216 миллионов гривен, которые остались неиспользованными по итогам 2018 года. Однако, бюджетная комиссия Николаевского городского совета данное решение не согласовала, но заявила, что готова поддержать перераспределение, если чиновники учтут в нем средства на завершение работ, которые не были выполнены, а также с учетом того, что выделят финансирование на администрации районов города.

«Ничего не меняется. Вновь Исполком в телефонном режиме. Предлагают срочно перераспределить средства по ДЖКХ. Вовремя все делать не умеют. Опять нарушают регламент. Я против. Надеюсь члены Исполкома тоже соблюдают регламент. Суммы немалые. Сотни миллионов», - написал Владимир Тимошин.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Владимир Тимошин сообщил, что в проекте решения нет ни одной цифры, они прописаны только в пояснительной записке.

— То есть члены исполкома проголосовали за кота в мешке, - прокомментировал Владимир Тимошин.

Также он добавил, что против такого решения проголосовало четыре члена исполкома: Дмитрий Крейнин, Татьяна Казакова, Андрей Кротов и сам Владимир Тимошин, но в итоге решение было принято.

Помимо этого, он призвал распустить нынешний состав исполкома.