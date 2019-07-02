Суд определился как будет рассматривать иск об отмене перераспределения облсоветом бюджета Николаевщины

Николаевский окружной административный во вторник, 2 июля, суд определился с формой производства и датой проведения подготовительного заседания по иску к Николаевскому областному совету об отмене решения о перераспределении бюджета.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 16 мая, депутаты Николаевского облсовета с третьей попытки проголосовали за перераспределение бюджета. Всего проголосовало 34 депутата, а для того, чтоб решение было принято, необходимо 33 голоса. 11 июня адвокат Максим Коваль подал в суд иск к облсовету о признании противоправным и отмене решения о внесении изменений в областной бюджет Николаевской области.

– Дело было открыто за правилами упрощенного искового производства. Но согласно законодательству такая категория дел рассматривается за правилами общего искового производства. Сегодня суд исправляет ошибку и сообщает сторонам, что будет принято определение об открытии производства по правилам общего искового производства и дело начинается сначала. Но поскольку стороны у нас готовы к общению, позиция у них есть, то полной переписки в виде возражений, ответов на отзыв, возможно не будет. А может вы что-то предоставите, – пояснил судья Игорь Устинов.

Он предложил сторонам, что «лишнего времени» вероятно, никому не будет нужно и что все доводы во время следующего подготовительного заседания стороны полностью выскажут и это позволить закрыть подготовительное заседание.

Стороны согласились с судьей, и подготовительное заседание назначили на 8 июля.

Судья Игорь Устинов Максим Коваль вместе со своим представителем

Напомним, что еще до сессии депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь обратился к главе облсовета Виктории Москаленко с рекомендацией снять с повестки дня предстоящей сессии вопрос «О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2019 год».

После голосования на сессии депутат областного совета от фракции «Відродження» Владислав Невеселый прокомментировал голосование за проект перераспределения бюджета, заявив, что оно прошло с нарушением.

В частности, депутат Николаевского областного совта Вадим Олабин зарегистрировал заявление, в котором он просит не учитывать свой голос за проект по перераспределению бюджета, который приняли 16 мая, в ходе внеочередной сессии областного совета.

Также депутат Александр Бондарь заявил, что проект решения о перераспределении бюджета должен быть оспорен.