Великобритания намерена предоставить 9 миллионов фунтов для поддержки независимых СМИ в Украине

Великобритания поддержит независимые СМИ в Украине и в регионе через новый трехлетний проект с бюджетом в 9 млн фунтов стерлингов.

Об этом заявил британский министр по делам ООН и Содружества Тарик Ахмад во время третьей ежегодной Украинской конференции по вопросам реформ, которая проходит в Канаде, передает «Европейская правда».

- Сегодня я могу сказать, что мы активизируем нашу поддержку независимых СМИ в Украине через новый проект стоимостью 9 млн фунтов стерлингов, который укрепит устойчивость общества к дезинформации и поможет повысить подотчетность правительства путем развития независимых источников информации в Украине и странах Восточного партнерства, - сказал Ахмад.

Он добавил, что независимое медиапространство, включая общественное вещание, является основой стабильной и успешной демократии.

В заявлении британского правительства также сообщается, что Великобритания в течение следующего года обязуется выделить более 37 млн ​​фунтов стерлингов для поддержки более широких реформ в Украине, включая оборону, борьбу с коррупцией и гуманитарные усилия, а также расширение прав и возможностей и равенство женщин.