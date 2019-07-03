В Кабмине поддержали инициативу «Честная платежка»: стоимость тепла теперь не должна превышать 1400 гривен за Гигакалорию

Кабинет Министров Украины установил предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги для украинцев на отопительный сезон 2019-2020 годов и таким образом сделал невозможным необоснованный рост стоимости тепла в многоквартирных домах в крупных городах.

С такой инициативой «Честная платежка» выступило Министерство юстиции, передает пресс-служба Кабмина.

По словам главы Минюста Павла Петренко, вопрос стоимости коммунальных платежей чрезвычайно важный и мучительный для абсолютного большинства украинцев. Из-за непрозрачности формирования тарифов на отопление и безответственности чиновников на местах, которые отвечают за ценообразование, стоимость тепла в разных областях Украины существенно отличается. Несмотря на то, что стоимость газа для всех одинакова, цены на тепло и теплую воду значительно отличаются и порой превышают 2 тысячи гривен за Гигакалорию.

– Для нас с вами как потребителей интересной и важной является сумма, которая указана в платежке. Граждане Украины не должны переплачивать за воздух и за неэффективность местных поставщиков услуг. Именно поэтому Кабинет Министров зафиксировал экономически обоснованную предельную стоимость тепла на уровне 1400 гривен, – отметил Министр юстиции.

В свою очередь Премьер-министр, лидер «Украинской стратегии Гройсмана» Владимир Гройсман отметил, что эта разница в тарифах для разных областей является необъективной и неадекватной.

– Есть большие платежи, людям тяжело платить – за тепло и горячую воду. Я задаю себе вопрос, почему в одних городах цена тепла Гигакалорию 2 тысячи гривен, а в других – 1,3 тысяча гривен. Эта разница является необъективной и неадекватной. Цена на газ и электроэнергию в стране одинаковые, зарплаты в отрасли примерно одинаковые, но тарифы – разные. Правительство приняло решение на основании проведенных экономических расчетов и постановило: счета не могут быть выше 1,4 тысяч гривен за Гигакалорию, – заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

При этом в Кабмине напомнили, что вынудили НАК «Нафтогаз» снизить цену на газ, однако в итоге это никак не отразилось на тарифе на теплоснабжение. Ситуация осложняется еще и тем, что теплокоммунэнерго является фактическим монополистом и потребителю некому жаловаться за необоснованные начисления. По словам Премьер-министра, сейчас есть все возможности дать человеку честную платежку – это ответственность конкретного городского головы и ТКЭ.

Как отмечал Владимир Гройсман, «нельзя ворочать миллиардами и не думать о том, какое качество услуг получает человек». Поэтому в соответствии с правительственным решением, с начала отопительного сезона будут действовать следующие тарифы:

На поставку тепловой энергии:

• в случае оснащения приборами учета – 1400 гривен за 1 Гкал (с учетом НДС); • при отсутствии приборов учета – 35,21 гривны за 1 кв. метр (с учетом НДС).

На снабжение горячей воды:

• при подключении полотенцесушителей к системам снабжения горячей воды – 83,66 гривны за 1 куб. метр (с учетом НДС); • в случае их отсутствия – 75,74 гривны за 1 куб.м. (с учетом НДС).

Оплата населением городов областного значения и Киева услуг по поставке тепловой энергии и поставки горячей воды будет осуществляться с учетом установленных соответствующими органами местного самоуправления тарифов, которые не превышают предельные цены, определенные Кабинетом министров Украины.

Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Правительство рекомендовало ежемесячно мониторить тарифы на тепло и горячую воду и принимать меры в случае необоснованного повышения тарифов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ и Государственной аудиторской службе провести аудит каждого теплокоммунэнерго на предмет объективности существующей стоимости тепла и воды.

– Проведите аудит, и затем каждый чиновник пусть выходит на трибуну и говорит, что у него все обосновано, что нет потерь и никто не выводит деньги в офшоры, – сказал во время заседания Правительства Владимир Гройсман, добавив при этом, что оставлять ситуацию, когда люди в тупике и платят, нельзя.

Для городов районного значения, имеющих ограниченные бюджеты, Правительство через Фонд регионального развития выделило 3 миллиарда гривен на энергомодернизацию коммунальной сферы. Кроме того, Премьер напомнил, что в результате реформы децентрализации местные бюджеты выросли в 4 раза.

– Сегодня есть колоссальные финансовые ресурсы местного самоуправления. Но почему-то пошел тренд на пиар – плиточку положить, фонтан установить. Я это поддерживаю. Но кому нужен фонтан, если воды нет?! А ТКЭ тем временем написало 1,8 тысячу гривен за Гкал или 2 тысячи гривен, получает сверхприбыли, а люди вынуждены платить завышенные цены. Причем платить не правительству, а местным структурам, – резюмировал Владимир Гройсман.

При этом в Правительстве заявили, что обнародуют список всех владельцев теплокоммунэнерго, поставляющих украинцам тепло и горячую воду, что-то наподобие «доски позора». По словам министра Павла Петренко, была огромная схема манипуляций, когда «местные князьки» кивали на правительство, а сами накручивали потребителям надуманные цены за тепло и горячую воду, которые люди вынуждены были платить.

– Правительство выполняет свою прямую функцию государственного ценового регулирования и защиты прав потребителей - миллионов украинцев, которые не должны стать жертвами манипуляций местной «коммунальной мафии», - отметил Петренко.

Он подчеркнул: чтобы донести информацию о правительственной инициативе к гражданам, Минюст вместе с системой юридической помощи запускает информационную кампанию «Я имею право на честную платежку».

– Разработанные материалы содержат четкие пошаговые алгоритмы действий, которые помогут украинцам защитить свои права потребителя жилищно-коммунальных услуг. Мы объясняем, как действовать в случае получения нечестной платежки и как добиться перерасчета стоимости отопления. Министерство юстиции, наши юристы и адвокаты являются вашими партнерами. Поэтому, если вы и дальше будете получать несправедливые платежки, обращайтесь к нашим центрами бюро юридической помощи. Вам помогут восстановить справедливость, – отметил Павел Петренко.

Стоит отметить, что у КП «Николаевоблтеплоэнерго» тариф на теплоснабжение составляет: на отопление – 1482,50 гривен/Гкал или 39,21 гривен за 1 кв.м; на горячее водоснабжение – 87,27 гривен за 1 куб.м (с полотенцесушителем) и 80,73 гривен за 1 куб.м (без полотенцесушителя). Что же касается ЧАО «Николаевской ТЭЦ», вопрос о приеме которого в коммунальную собственность Николаева ведется последние несколько месяцев, то здесь тарифы немного выше: на отопление – 1524,04 гривны/Гкал или 37,71 гривен за 1 кв.м; на горячее водоснабжение – 98,95 грн за 1 куб.м (с полотенцесушителем) и 91,44 гривенн за 1 куб м (без полотенцесушителя).