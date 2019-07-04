Жительница Николаева просит помочь ей собрать деньги на операцию по замене тазобедренных суставов

Татьяна Гончарова Жительнице Николаева Татьяне Гончаровой необходима помощь в сборе средств на операцию по замене тазобедренных суставов.

Об этом идёт речь в письме женщины, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Так, женщине больно ходить, так как у неё разрушены оба тазобедренных сустава.

«Мне надо собрать 128 тысяч гривен, чтобы сделать операцию как можно быстрее, так как мне необходимо ухаживать за почти слепой матерью которой уже 92 года. Родные стараются помочь, но такой суммы денег у нас нет. Обращаюсь ко всем друзьям, знакомым и неравнодушным людям! Буду рада любой помощи», - написала Татьяна.

Реквизиты для помощи:

Ощадбанк: 5167 4901 1995 0286 (Гончарова Татьяна Олеговна)

Номер телефона для связи: 0956271185