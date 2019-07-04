«Замечательные новости», – нардеп Жолобецкий о том, что Николаеву из госбюджета выделили деньги на дюкер в Варваровку и детсад на Северном

Действующий народный депутат Украины от Николаевщины Александр Жолобецкий сообщил, что в казначейский счет Николаева зашла государственная субвенция, большая часть которой пойдет на строительство детского сада в микрорайоне Северный, а также на строительство дюкера через реку Южный Буг.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Замечательные новости для Варваровки и Северного! Северный один из самых динамично развивающихся микрорайонов города Николаева. Именно поэтому вопрос строительства нового детского сада, как никогда, актуален», - написал нардеп.

Также он напомнил, что в этом году из субвенции государственного бюджета удалось привлечь 5 миллионов гривен на реализацию данного проекта.

«Это не далекая перспектива, а проект в реальном времени, так как деньги уже зашли на казначейский счёт горсовета», - заявил Александр Жолобецкий.

Что касается строительства дюкера, то на этот объект направлено 20 миллионов гривен.

«Это позволит построить 2 насосные станции и провести ряд подготовительных работ. Занимаюсь этой проблемой уже несколько лет и уверен в том, что совместными усилиями нам удастся обеспечить качественной питьевой водой жителей сразу нескольких микрорайонов города», - написал он.

«В такие моменты, когда видишь реальные результаты своей работы, появляется ещё больший энтузиазм и стремление менять наш города к лучшему. Только совместными усилиями всех ветвей власти мы сможем реализовать важные для горожан проекты и решить проблемные вопросы николаевцев», - подытожил нардеп.

Ранее, мэр Александр Сенкевич сообщал, что Николаев получил из государственного бюджета Украины 35 миллионов гривен на реализацию трех важных инфраструктурных проектов - на дюкер в Варваровку, детсад на Северном и Центральный стадион.