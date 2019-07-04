В Николаеве с парковки гипермаркета «Велмарт» убрали три незаконных киоска – аналогичная работа ведется по ТРЦ «Магеллан»

В Николаеве с парковки возле гипермаркета «Велмарт» по проспекту Богоявленскому убрали три незаконно расположенных киоска.

Об этом сообщается на странице департамента противодействия коррупции Николаевского горсовета в Facebook.

Сообщается, что киоски, в которых рекламировали недвижимость, продавали кофе и шаурму, расположились на участке, целевое назначение которого - обслуживание нежилого здания торгового центра. Но владельцы, не спешили наводить порядок на своей территории и превратили ее в торговую площадку.

Сотрудники департамента предупредили их о необходимости самостоятельно освободить земельный участок, в противном случае киоски бы демонтировали принудительно. В итоге, «предприниматели решили уйти добровольно».

«Благодаря такому «взаимопониманию» мы сэкономили бюджетные средства, а у другой стороны осталось их имущество и возможность оформить все разрешения, чтобы продолжить деятельность в специально отведенных местах. Очень хотелось бы, чтобы такое случалось чаще, а люди понимали свою ответственность и работали только по закону», - заявил директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев.

Также отмечается, что аналогичная работа ведется на территории ТРЦ «Магеллан» на проспекте Героев Украины.

«Торговый центр приютил две летних площадки на своей территории», - сообщает департамент.

В частности, в департаменте напоминают предпринимателям, что у земельных участков, предоставляемых в собственность или аренду всегда определено целевое назначение, от которого зависит размер налогов.

«Просьба ко всем крупным торговых центров - приведите состояние своих территорий в соответствие целевому назначению!» - говорится в сообщении.