В Николаеве с парковки гипермаркета «Велмарт» убрали три незаконных киоска – аналогичная работа ведется по ТРЦ «Магеллан»

В Николаеве с парковки возле гипермаркета «Велмарт» по проспекту Богоявленскому убрали три незаконно расположенных киоска.
Об этом сообщается на странице департамента противодействия коррупции Николаевского горсовета в Facebook.
Сообщается, что киоски, в которых рекламировали недвижимость, продавали кофе и шаурму, расположились на участке, целевое назначение которого - обслуживание нежилого здания торгового центра. Но владельцы, не спешили наводить порядок на своей территории и превратили ее в торговую площадку.
Сотрудники департамента предупредили их о необходимости самостоятельно освободить земельный участок, в противном случае киоски бы демонтировали принудительно. В итоге, «предприниматели решили уйти добровольно».
«Благодаря такому «взаимопониманию» мы сэкономили бюджетные средства, а у другой стороны осталось их имущество и возможность оформить все разрешения, чтобы продолжить деятельность в специально отведенных местах. Очень хотелось бы, чтобы такое случалось чаще, а люди понимали свою ответственность и работали только по закону», - заявил директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев.
Также отмечается, что аналогичная работа ведется на территории ТРЦ «Магеллан» на проспекте Героев Украины.
«Торговый центр приютил две летних площадки на своей территории», - сообщает департамент.
В частности, в департаменте напоминают предпринимателям, что у земельных участков, предоставляемых в собственность или аренду всегда определено целевое назначение, от которого зависит размер налогов.
«Просьба ко всем крупным торговых центров - приведите состояние своих территорий в соответствие целевому назначению!» - говорится в сообщении.
«Как-то очень для себя удачно некоторые супермаркеты забывают для чего им выделяется земля. Ощущение, что они стараются на каждый свободный квадратный метр впихнуть будку. Участки даются под обслуживание магазина, а это, в первую очередь - для удобства посетителей. В большие маркеты часто приезжают семьями. Горожане должны иметь возможность спокойно припарковаться, свободно пройти ко входу, а потом безопасно подойти с тележкой к своему авто. У пешеходов должно быть место для прохода. Во главе угла – безопасность и удобство. Только так – правильно и мы будем этого добиваться!» - прокомментировал ситуацию Андрей Ермолаев.
Напомним, что летом 2018 года в мэрии хотели проверить законность размещения аттракционов на парковке возле гипермаркета «Велмарт». В частности, мэр возмутился состоянием парковки возле «Велмарта» и потребовал поставить максимальную сумму для уплаты налога. Позже стало известно, что площадка, которая находится рядом с «Велмартом» не принадлежит гипермаркету с 2012 года, поскольку ее продали компании «Монолит-Инвест».