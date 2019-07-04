Мэр Сенкевич заявил, что неиспользованные ₴216 миллионов еще не распределяли и отметил, что надеется на сотрудничество с депутатами

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что 216 миллионов гривен из городского бюджета, который остались неиспользованными по итогам 2018 года, не были распределены.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«На многочисленные вопросы заинтересованных предоставляю ответы.

1) Нет, бюджетные средства в размере 216 миллионов гривен не распределены.

2) Да, после рекомендаций профильной депутатской комиссии будет подготовлен новый проект решения.

3) Да, в третий раз будем проходить исполком.

4) Да, опять будем ждать положительного вывода комиссии.

4) Да, опять будем выносить вопрос на Сессию горсовета», - написал мэр.

В частности, он надеется, что это произойдет в ближайшее время, так как «есть вопросы, требующие немедленного решения».

«Например, софинансирование госсубвенций по программе Новая Украинская Школа. Надеюсь на плодотворное сотрудничество с депутатским корпусом», - подытожил мэр.

Как известно, ранее исполком горсовета согласовал перераспределение 216 миллионов гривен, которые остались неиспользованными по итогам 2018 года. Однако, бюджетная комиссия Николаевского городского совета данное решение не согласовала, но заявила, что готова поддержать перераспределение, если чиновники учтут в нем средства на завершение работ, которые не были выполнены, а также с учетом того, что выделят финансирование на администрации районов города.

Напомним, как директор департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев попросил членов комиссии по вопросам бюджета одним решением согласовать и установку светофоров, и ₴97,6 миллиона на реконструкцию Соборной площади.

Позже, 1 июля, в телефонном режиме исполкома горсовета согласовал перераспределение бюджета для ДЖКХ на 2019 год. Согласно проекту решения, который имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ» то средства перераспределяют на установку новых светофорных объектов, на строительство троллейбусной линии в микрорайоне Намыв, а также на реконструкцию Соборной площади. В частности, члены исполкома определили общую стоимость реконструкции площади в размере 97 миллионов 618 тысяч 744 гривны и общую стоимость строительства троллейбусной линии в размере 49 миллионов 79 тысяч 879 гривен. Также в проекте решения прописаны объекты на капитальный и текущий ремонт кровель и дорог.

В частности, 3 июля, на тайном заседании бюджетной комиссии ее члены согласовали это решение исполкома от 1 июля.