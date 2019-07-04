Николаевская фитосанитарная лаборатория хочет закупить два кроссовера «Kia Sportage» 2019 года выпуска за ₴1,2 миллиона

Николаевская областная фитосанитарная лаборатория объявила тендер на закупку двух автомобилей «Kia Sportage» 2019 года выпуска, либо же эквивалента, общей стоимостью 1 миллион 200 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на платформе публичных закупок «ProZorro».

Тендер был объявлен 25 июня 2019 года, конечная дата подачи предложений – 11 июля, аукцион же начнется 12 июля. Согласно информации о предмете закупки, автомобили должны быть поставлены до 5 сентября текущего года.

В технической спецификации указано, что автомобили «Kia Sportage» должны быть в комплектации «Comfort», цвет кузова – белый, а также у транспортных средства должен быть бензиновый тип двигателя, объемом 1591 куб.см. Мощность - не менее 132 лошадиных сил.

Что касается оснащения автомобиля, то в нем должны быть: внешние зеркала, которые дистанционно регулируются, с подогревом; функция автоматического сложения внешних зеркал; подогрев руля; подогрев передних и задних сидений. Также в транспортных средствах указано наличие аудиосистемы с возможностью через Bluetooth подключить устройства на платформах Android и iOS, шесть динамиков, управление магнитолой на руле и камеры заднего вида с функцией подсказок.

Помимо этого, автомобили должны быть новыми, 2019 года производства из стран Европейского Союза.

Отметим, что согласно данным OpenDataBot, директором Николаевской областной фитосанитарной лаборатории является Александр Пастух. Учреждение занимается вопросами безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Ранее сообщалось, что в отношении директора Николаевской областной фитосанитарной лаборатории Александра Пастуха 3 октября 2017 года был составлен протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией - из-за несвоевременной подачи декларации.

Напомним, что в 2017 год Николаевский облсовет объявил тендер на покупку легкового автомобиля за 705 тысяч гривен. Под выставленные технические требования к желаемому автомобилю идеально подходит «Toyota Camry».