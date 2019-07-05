Шотландская семья случайно обнаружила, что полвека хранила шахматную фигуру, стоящую миллионы долларов

Средневековая шахматная фигура, которую хранили в ящике дома в Эдинбурге, может стоить миллионы долларов.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Ее владельцы не имели представления о том, что предмет является одной из давно утерянных шахматных фигур острова Льюис. Дедушка семьи из Эдинбурга, который торговал антиквариатом, купил шахматную фигурку за 5 фунтов в 1964 году. Он не имел понятия о важности изделия, сделанного из моржовой кости, и оставил его в наследство своей семье. Они заботились о фигурке 55 лет, не осознавая ее реальной ценности, прежде чем отнести в аукционный дом Sotheby's в Лондоне, где ее должны вскоре выставить на аукцион.

Шахматы с острова Льюис являются одним из величайших сокровищ Британского музея и Национального музея Шотландии в Эдинбурге. Шахматный набор нашли закопанным в песчаной дюне на острове Льюис в 1831 году. Находка этого сокровища окутана тайной. Некоторые рассказывают, что его откопал скот, который пасся неподалеку от дюн. Считается, что предметы закопал купец, который стремился избежать налогов после того, как потерпел крушение на корабле. Так набор шахмат и оставался под землей в течение 500 лет.

Сделанные в Скандинавии, возможно, Норвегии, они рассматриваются как «важный символ европейской цивилизации». Около 82 фигур сейчас хранятся в Британском музее, еще 11 – в Национальном музее Шотландии. С тех пор, как сокровище нашли в 1831 году, в наборе не хватало одного коня и четырех ладей.

Эксперт Sotheby's Александр Кадер, который осмотрел фигуру по просьбе семьи, сказал, что у него «челюсть упала», когда он понял, что лежит перед ним. Недавно найденная фигура – это ладья – человек со шлемом, щитом и мечом.

Напомним, что ранее на аукционе продали китайскую курильницу за $5 миллионов – экс-владельцы складывали в неё теннисные мячи.