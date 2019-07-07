В субботу утром, 6 июля, в Одессу доставили первую в истории Украины партию нефти из США.

Об этом сообщает администрации Одесского морского порта.

«В 7.20 часов утра к причалу №2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture (длина – 237 м, флаг Гонконг), доставивший из США 75 тыс. тонн нефти. По информации издания Business Information Network, партия нефти сорта Bakken закуплена ПАО «Укртатнафта» для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ», - говорится в сообщении.

В главной диспетчерской Одесского порта сообщили, что т/х Wisdom Venture заводили в гавань буксиры «Булат» и «Патриот», принадлежащие ГП «Одесский порт», откатка груза в береговые резервуары может занять 36 часов (полтора суток), обработка танкера ведется в строгом соответствии с утвержденными технологическими схемами и с соблюдением всех требований технологической, пожарной и экологической безопасности…

– Наше предприятие имеет большой опыт работы с нефтегрузами, - комментирует начальник администрации Одесского порта Игорь Ткачук. – В свое время через порт шла транзитом в больших объемах нефть из России и Казахстана, венесуэльская для Мозырского НПЗ в Беларуси. Сейчас периодически заходят танкеры с сырьем из Азербайджана. Новому грузопотоку из США также будет предоставлен качественный сервис по перевалке. Нефтерайон порта представляет собой крупный универсальный терминал, пропускной способностью до 25 млн. тонн в год и оснащен оборудованием для работы практически со всеми видами нефтеналивных грузов.

Сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу «Одесса-Кременчуг». Вслед за первой закупкой должны последовать еще несколько. Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе, предполагают эксперты.