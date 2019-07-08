Великобритания намерена выделить £18 миллионов на борьбу с фейковыми новостями

Великобритания выделит 18 млн фунтов стерлингов (22,5 миллиона долларов) в поддержку свободы слова и на борьбу с фейковыми новостями в течение трех лет.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании, передает «Громадське».

Деньги пойдут на противодействие дезинформации и фальсификации новостей в Восточной Европе и поддержку независимых СМИ в Западных Балканах.

В заявлении говорится, что только у 10% населения в мире есть доступ к бесплатным СМИ, а фейковые новости и дезинформация «продолжают дестабилизировать общество».

Финансирование станет частью пятилетних обязательств в размере 100 млн фунтов в борьбе с дезинформацией и для поддержки независимых СМИ в Восточной Европе и Центральной Азии.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания намерена предоставить 9 миллионов фунтов для поддержки независимых СМИ в Украине.