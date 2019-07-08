В Николаеве департамент ЖКХ без торгов закупит деревья, кусты и розы на 1,2 миллиона гривен

Департамент ЖКХ Николаевского горсовета без тендера заключил договор с ФОП Максим Губа на приобретение деревьев и кустов на сумму 1 миллион 211 тысяч 685 гривен.

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок «Prozorro».

Так, отмечается, что ДЖКХ дважды уже проводил аналогичный тендер, однако из-за недостаточного количества участников они были отменены. В связи с этим, ДЖКХ провел переговорную процедуру для закупки услуги.

Всего подрядчик должен закупить 3 тысячи 583 единицы растений. Предоставить услугу должен до 10 октября текущего года.

По договору, подрядчик должен предоставить 50 берез за 37 тысяч 850 гривен, 30 тюльпановых деревьев за 15 тысяч 600 гривен, 16 слив сорта «Писсарди» за 8 тысяч 320 гривен, 43 липы за 193 тысячи 500 гривен, 58 катальп за 32 тысяч 480 гривен, 27 каштанов конских за 14 тысяч, 33 клена «Гиннала» за 141 тысячу 900 гривен, 178 белых акаций за 89 тысяч гривен, 52 золотистых ясеня за 27 тысяч гривен, а также другие саженцы деревьев.

Помимо этого, ДЖКХ закупит 300 кустов роз нескольких видов за 30 тысяч гривен, 50 кустов спиреи Вангутта, 25 кустов форзиции зеленой, 1,5 тысячи кустов бирючины обычной, 190 кустов гибискуса древовидного сирийского, 40 кустов калины Бульденеж и 100 кустов сирени Мейера Палибин, примулы.

Что касается подрядчика, то он зарегистрирован с 15 февраля 3028 года по адресу: город Александрия Кировоградская область, улица Шевченко, дом 61.

Напомним, как в 2018 году департамент ЖКХ собирался закупить саженцы деревьев и кустов на 1,7 миллиона гривен в преддверии зимы.