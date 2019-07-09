В Николаеве подрядчик начал ремонт крыши и плохо закрыл её от дождя – из-за ливня повреждены восемь квартир

В Николаеве 8 июля из-за сильного дождя оказались повреждены восемь квартир в доме 246Б на улице Пограничной. Над этими квартирами подрядчик не завершил ремонт крыши и не закрыл её должным образом от дождя.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказали супружеская пара, которая живет в одной из этих квартир.

По их словам, работы выполняла фирма «Капитал-Буд». Рабочие оставили на крыше мусор, оставшийся от ремонта, но не закрыли её как надо. Из-за этого во время сильного ливня вода попала в квартиры – начала стекать с потолка. Такой потоп повредил обои, элементы отделки и частично мебель в жилищах, также дом на некоторое время оставался без света.

Жильцы дома говорят, что представители департамента ЖКХ приезжали в их дом после случившегося и подрядчик дал расписку, что обязуется уладить ситуацию. Но на данный момент никаких конкретных шагов для этого не предпринято и не ясно, когда завершат ремонт. Также неизвестно, будут ли жильцам компенсировать нанесенный ущерб.

Напомним, что ранее на проблемы с крышей и её ремонтом пожаловались жильцы дома на улице Леваневцев.