Госаудислужба нашла нарушения в тендере на закупку рентген-аппарата для николаевской «инфекционки» - торги отменили и объявили новые

иллюстрация из Интернета Сотрудники южного офиса Государственной аудиторской службы Украины в Николаевской области отменили тендер на закупку рентген-аппарата для Николаевской областной инфекционной больницы из-за нарушений.

Об этом сказано в анализе тендера Госаудислужбой на сайте публичных закупок Prozorro.

Ранее сообщалось, что в Николаевскую областную инфекционную больницу хотят закупить рентген аппарат за 5 миллионов гривен.

Мониторинг тендера начали 25 июня из-за «индикаторов рисков» и выявленных признаков нарушения закона о публичных закупках.

27 июня мониторинг был завершен и были опубликованы выводы. Сотрудники госаудитслужбы сообщили, что, в первую очередь, заявленная стоимость рентген-аппарата превышала 133 тысячи евро, что по курсу Национального банка на момент начала торгов составляло 3 миллиона 953 тысячи 172 гривны. Учитывая этот фактор, заказчики были обязаны продублировать тендер на английском языке, чего не было сделано.

Кроме того, в тендере были нарушены заявленные сроки раскрытия тендерных предложений. Также заказчик в тендерной документации ссылается на конкретного производителя – фирму Intel, и при этом не указывает «или эквивалент».

За эти и другие нарушения тендер был отменен. 8 июля на сайте Prozorro был опубликован повторный тендер на 5 миллионов на закупку рентген-аппарата, теперь уже на 2 рабочих места с цифровым детектором. Конечный срок подачи предложений – 8 августа. Поставить аппарат в больницу должны до 31 декабря.

Напомним, Николаевская областная фитосанитарная лаборатория объявила тендер на закупку двух автомобилей «Kia Sportage» 2019 года выпуска, либо же эквивалента, общей стоимостью 1 миллион 200 тысяч гривен.