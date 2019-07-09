Группу компаний ДТЭК Ахметова должны были признать монополистом еще в 2016 году, но АМКУ этого не сделал

Группу компаний ДТЭК олигарха Рината Ахметова должны были признать монополистом еще в 2016 году, но Антимонопольный комитет этого не сделал.

Об этом сообщают «Наші гроші».

Председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев в последнем интервью «Делу» заявил, что еще в 2016 году АМКУ констатировал наличие структурных признаков монополии на рынке генерации электроэнергии у «Энергоатома» и ДТЭК.

- Но для признания их монополистами этого недостаточно, - решил Терентьев.

Это заявление противоречит первому проекту решения АМКУ относительно рынка электроэнергетики в 2013-2015 годах, копия которого есть в распоряжении издания «Наші гроші». Данным проектом предлагалось определить «Энергоатом» и группу компаний ДТЭК субъектами хозяйствования, которые занимали монопольное (доминирующее) положение в указанный период.

Аргументами были значительные доли этих компаний, которые вместе занимали более 70% рынка электроэнергии. Согласно официальной Методике определения монопольного положения субъектов хозяйствования на рынке, для признания коллективной монополии достаточно, чтобы три субъекта контролировали более 50% рынка.

Также ни один другой субъект хозяйствования и импортер не смог бы заменить «Энергоатом» и ДТЭК на рынке из-за их внушительных размеров энергопотоков. АМКУ также указывал, что «Энергоатом» и ДТЭК вместе контролировали половину состава Совета Оптового рынка электроэнергии.

Этот проект в марте 2016 года государственным уполномоченным разослала замглавы АМКУ Мария Нижник, которая вела это дело. Заседание Комитета для голосования за этот проект было назначено на 5 апреля 2016 года. Однако в этот день председатель комитета Юрий Терентьев не явился в офис, а здание АМКУ впервые в истории «заминировано» по телефонному звонку. Поэтому рассмотрение отчета о рынке электроэнергии было перенесено на 1 июня.

На этом заседании госуполномоченным предложили голосовать уже за полностью новый проект решения. ДТЭК предлагалось признать просто компанией, имеющей структурные признаки монополии, но уже не являющейся монополистом. В дальнейшем эта мягкая формулировка позволило большинству членов АМКУ проголосовать за закрытие дела о злоупотреблениях монополизмом со стороны ДТЭК в декабре 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин перед своим роспуском принял решение, дающее преференции энергокомпании Ахметова.