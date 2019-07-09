Профильная комиссия горсовета Николаева без пообъектной росписи согласовала перераспределение неиспользованных ₴216,5 миллионов

Во вторник, 9 июля, члены постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета согласовали перераспределение 216 миллионов 500 тысяч гривен, которые остались неиспользованными по итогам 2018 года.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, директор департамента финансов Вера Святелик сообщила, что исполком сегодня в телефонном режиме поддержал новый проект решения о перераспределении средств. В свою очередь, депутатам она сообщила лишь общие цифры по направлениям, не вдаваясь в подробности по пообъектной росписи.

16,5 миллионов направят на так называемые депутатские средства, на департамент ЖКХ направят 69 миллионов гривен, на департамент энергоэффективности - 31,5 миллионов гривен, КП «Николаевводоканалу» дадут 15 миллионов, КП «Николаевоблтеплоэнерго» - 12 миллионов, взнос в уставной фонд КП «Николаевпасстранс» - 10 миллионов, УКС - 10 миллионов, реконструкция школы №36 - 11 миллионов, 3,9 миллионов гривен на окончание реконструкции травмпункта в БСМП, департамент социальной защиты - 7 миллионов гривен, около 2 миллионов гривен для правоохранительных органов, 1,8 миллиона гривен на ремонт томографа в больнице №4.

Также, в комментарии «Преступности.НЕТ» мэр Александр Сенкевич отметил, что на Соборную площадь будет выделено лишь 12 миллионов гривен и плюс 3 миллиона гривен, которые ранее выделил фонд Петра Порошенко.

В частности, члены комиссии согласовали данный проект решения, однако с условием того, что им предоставят пообъектную роспись, чтобы они в случае чего могли внести свои правки.