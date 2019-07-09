Профильная комиссия горсовета Николаева без пообъектной росписи согласовала перераспределение неиспользованных ₴216,5 миллионов

Во вторник, 9 июля, члены постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета согласовали перераспределение 216 миллионов 500 тысяч гривен, которые остались неиспользованными по итогам 2018 года.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Так, директор департамента финансов Вера Святелик сообщила, что исполком сегодня в телефонном режиме поддержал новый проект решения о перераспределении средств. В свою очередь, депутатам она сообщила лишь общие цифры по направлениям, не вдаваясь в подробности по пообъектной росписи.
16,5 миллионов направят на так называемые депутатские средства, на департамент ЖКХ направят 69 миллионов гривен, на департамент энергоэффективности - 31,5 миллионов гривен, КП «Николаевводоканалу» дадут 15 миллионов, КП «Николаевоблтеплоэнерго» - 12 миллионов, взнос в уставной фонд КП «Николаевпасстранс» - 10 миллионов, УКС - 10 миллионов, реконструкция школы №36 - 11 миллионов, 3,9 миллионов гривен на окончание реконструкции травмпункта в БСМП, департамент социальной защиты - 7 миллионов гривен, около 2 миллионов гривен для правоохранительных органов, 1,8 миллиона гривен на ремонт томографа в больнице №4.
Также, в комментарии «Преступности.НЕТ» мэр Александр Сенкевич отметил, что на Соборную площадь будет выделено лишь 12 миллионов гривен и плюс 3 миллиона гривен, которые ранее выделил фонд Петра Порошенко.
В частности, члены комиссии согласовали данный проект решения, однако с условием того, что им предоставят пообъектную роспись, чтобы они в случае чего могли внести свои правки.
Как известно, ранее исполком горсовета согласовал перераспределение 216 миллионов гривен, которые остались неиспользованными по итогам 2018 года. Однако, бюджетная комиссия Николаевского городского совета данное решение не согласовала, но заявила, что готова поддержать перераспределение, если чиновники учтут в нем средства на завершение работ, которые не были выполнены, а также с учетом того, что выделят финансирование на администрации районов города.
Напомним, как директор департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев попросил членов комиссии по вопросам бюджета одним решением согласовать и установку светофоров, и ₴97,6 миллиона на реконструкцию Соборной площади.
Кроме этого, 1 июля, в телефонном режиме исполкома горсовета согласовали перераспределение бюджета для ДЖКХ на 2019 год. Согласно проекту решения, который имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ» то средства перераспределяют на установку новых светофорных объектов, на строительство троллейбусной линии в микрорайоне Намыв, а также на реконструкцию Соборной площади. В частности, члены исполкома определили общую стоимость реконструкции площади в размере 97 миллионов 618 тысяч 744 гривны и общую стоимость строительства троллейбусной линии в размере 49 миллионов 79 тысяч 879 гривен. Также в проекте решения прописаны объекты на капитальный и текущий ремонт кровель и дорог. В итоге, комиссия согласовала его.