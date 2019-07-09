«Треть миллиарда на премии нашим героям»: Зеленский заявил, что в этом году не будет военного парада на День Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отмене военного парада на День Независимости Украины. Вместо этого 300 миллионов гривен на его проведение будут перенаправлены на премии военным.

Об этом он сообщил в обращении на своей странице в Facebook.

- Всем привет, хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Обычно, 24 августа, на День Независимости Украины у нас проходит военный парад. Такой, помпезный, и точно недешевый. Мне кажется, что в этом году эти деньги лучше выделить нашим героям. Нашим военным. Мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен на премии нашим военным. Это срочники, курсанты, сержанты, офицеры, все. И военнообязанные, которые выполняют задания в зоне проведения операции Объединенных сил, - говорится в его сообщении.

Он добавил, что, несмотря на отмену парада, День Независимости будет праздноваться, но на этот раз всё будет в «новом формате».

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением касаемо телемоста, который организовывает телеканал «NewsOne» и «Россия 1». Он предложил президенту РФ Владимиру Путину «поговорить» на его условиях, в компании Трампа, Меркель, Мэй и Макрона, а в качестве места выбрал Минск. Кроме того он обратился к украинцам, и призвал не участвовать в происходящей «провокации», которая направлена на разделение.