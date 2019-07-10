Жители села на Николаевщине выступили против того, что на землях фермы хотят демонтировать оросительную систему

В селе Кобзарцы Снигиревского района Николаевской области рабочие собираются демонтировать оросительную систему, которая проходит через земли фермерского хозяйства «В-Кут», принадлежащего Анатолию Бренюку.

Об этом сообщается в письме, пришедшем на почту редакции «Преступности.НЕТ».

Эти трубы большого диаметра относятся к сети Снигиревской оросительной системы и являются государственной собственностью. При это в обращении говорится, что якобы представители местных властей и полиции не реагируют на обращения и требования воспрепятствовать демонтажу.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что работы по демонтажу не начались. Полиция выезжала на место событий, установила личности всех рабочих, которые утверждают, что у них есть разрешение на демонтаж. Это разрешение они пообещали предоставить полиции. Если его не предоставят, то полиция попросит рабочих и технику покинуть территорию.

Фото - Юрий Кормышкин

Напомним, что ранее экс-депутата Снигиревского райсовета Анатолия Бренюка приговорили к шести годам тюрьмы за самосуд.