Власти Швеции депортируют украинку, которая в результате теракта в Стокгольме потеряла ногу

Гражданка Украины, потерявшая правую ногу в результате теракта в Стокгольме в апреле 2017 года, может быть депортирована из Швеции.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на издание «Rzeczpospolita».

39-летняя Ирина Заманова приехала в Швецию как туристка в апреле 2017 года. Она была в Стокгольме как раз тогда, когда экстремист из Узбекистана совершил теракт, в результате которого десять человек получили ранения. Украинка получила серьезное ранение – врачам пришлось ампутировать правую ногу.

Первоначально Замановой был предоставлен временный вид на жительство, потому что она была свидетелем по делу о террористе «Исламского государства», который угнал грузовик и протаранил пешеходов на оживленной улице в центре Стокгольма. Со временем срок действия разрешения истек, поэтому женщина обратилась за разрешением на постоянное проживание со ссылкой на «чрезвычайные обстоятельства». Шведское миграционное законодательство допускает это, но на практике это используется редко.

Однако ей отказали, затем украинка обжаловала это решение. Хенрик Хоффман, адвокат, представляющий Заманову, заявил, что суд решил не рассматривать дело, что означает, что решение суда низшей инстанции будет обязательным. Хоффман сказал, что Заманова в своем заявлении указала, среди прочего, что после травмы в Украине она не сможет пользоваться медицинской помощью на том же уровне, что и в Швеции. В интервью AFP адвокат сказал, что «прискорбно, что Швеция не может заботиться о женщине, которая попала в ужасную ситуацию». Решение суда означает, что украинке придется покинуть Швецию вместе со своей 14-летней дочерью в течение четырех недель.