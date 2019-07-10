Депутаты Николаевского горсовета «пакетом» согласовали субвенции районам и перераспределение ₴216,5 миллионов

В среду, 10 июля, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета депутаты согласовали перераспределение 216,5 миллионов гривен, которые остались неиспользованным по итогам 2018 года.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 9 июля, профильная комиссия горсовета Николаева после заседания сессии согласовала без пообъектной росписи перераспределение неиспользованных ₴216,5 миллионов.

В ходе заседания сессии мэр Александр Сенкевич предложил сформировать пакет из 10 файлов, которые касаются перераспределения 216,5 миллионов гривен, перераспределения субвенций для районов и другие вопросы. Депутаты 23-ю голосами сформировали пакет и 28-ю голосами включили их в повестку дня.

Что касается перераспределения бюджета 2018 года, то средства направят на следующие объекты: 16,5 миллионов направят на так называемые депутатские средства, на департамент ЖКХ направят 69 миллионов гривен, на департамент энергоэффективности - 31,5 миллионов гривен, 5 миллионов на погашение кредитов для ОСМД, КП «Николаевводоканалу» дадут 15 миллионов, КП «Николаевоблтеплоэнерго» - 12 миллионов, взнос в уставной фонд КП «Николаевпасстранс» - 10 миллионов, УКС - 10 миллионов, реконструкция школы №36 - 11 миллионов, 3,9 миллионов гривен на окончание реконструкции травмпункта в БСМП, департамент социальной защиты - 7 миллионов гривен, около 2 миллионов гривен для правоохранительных органов, 1,8 миллиона гривен на ремонт томографа в больнице №4, на Соборную площадь будет выделено лишь 12 миллионов гривен.

В итоге, депутаты согласовали все эти вопросы.

Как известно, ранее исполком горсовета согласовал перераспределение 216 миллионов гривен, которые остались неиспользованными по итогам 2018 года. Однако, бюджетная комиссия Николаевского городского совета данное решение не согласовала, но заявила, что готова поддержать перераспределение, если чиновники учтут в нем средства на завершение работ, которые не были выполнены, а также с учетом того, что выделят финансирование на администрации районов города.

Напомним, как директор департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев попросил членов комиссии по вопросам бюджета одним решением согласовать и установку светофоров, и ₴97,6 миллиона на реконструкцию Соборной площади.

Кроме этого, 1 июля, в телефонном режиме исполкома горсовета согласовали перераспределение бюджета для ДЖКХ на 2019 год. Согласно проекту решения, который имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ» то средства перераспределяют на установку новых светофорных объектов, на строительство троллейбусной линии в микрорайоне Намыв, а также на реконструкцию Соборной площади. В частности, члены исполкома определили общую стоимость реконструкции площади в размере 97 миллионов 618 тысяч 744 гривны и общую стоимость строительства троллейбусной линии в размере 49 миллионов 79 тысяч 879 гривен. Также в проекте решения прописаны объекты на капитальный и текущий ремонт кровель и дорог. В итоге, комиссия согласовала его.