«Вы что издеваетесь?» - Зеленский спросил у мэра Борисполя, почему очистка озер за 17 миллионов не дала результата

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с чиновниками в Борисполе поспорил с мэром Анатолием Федорчуком о загрязнении озер фекалиями.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Зеленский: Мне дали на входе, какой-то человек дал, есть такие вопросы. Написано: почему в прошлом году потрачено 17 миллионов гривен на очистку озер в Борисполе, а по факту в некоторых озерах на дне почти метр... не хочу читать, что здесь они написали. Федорчук: Я в таких случаях говорю в правоохранительные органы – и проверяйте. Потому что я не ворую. Зеленский: Так озера чистить будем? Федорчук: Это имеется в виду, что не почистили?

Зеленский: Ну конечно, имеется в виду... вам прочитать? Метр фекалий, там написано. Федорчук: Я не знаю, какое это озеро, все дело в том, что, к сожалению, культура наших людей низкая. Мы почистили озеро, а отдельные индивидуальности... Зеленский: Они метр нагадили? Вы что издеваетесь? Федорчук: Это о культуре людей говорит. Мы очень много сегодня денег вложили, создаем зоны отдыха. Зеленский: (засмеялся) Я такого еще не слышал. Люди виноваты, что мы не почистили.

Федорчук: Когда мы пригласили туда водолазов, они отказались туда спускаться. Это я рассказываю реалии. Зеленский: Это кто-то из министров, я помню, я еще не был президентом, сказал, что у нас люди, проблема в том, что они очень много едят (в 2017 году министр соцполитики Андрей Рева сказал, что украинцы больше немцев тратят на питание, потому что больше едят). А у вас обратная ситуация – они очень много...

Напомним, что ранее Зеленский выгнал со встречи секретаря Бориспольского горсовета.