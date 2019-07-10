Николаевский горсовет поддержал субвенцию Ильюка и разблокировал оставшиеся средства на газовые счетчики

В среду, 10 июля, Николаевский городской совет разблокировал 8,9 миллионов гривен субвенции, которые привлек в Николаев народный депутат Артем Ильюк.

Об этом Артем Ильюк написал на своей странице в Facebook.

«9 миллионов гривен, которые я привлек в Николаев в 2018 году наконец-то разблокировали. Ждать решения горсовета пришлось полгода!» - сообщил нардеп.

Субвенция Ильюка включает в себя: 4,4 миллиона гривен на медицину в Николаеве, 3,2 млн - на школы и детские сады, 780 тысяч гривен - на сферу ЖКХ, 492 тысячи - на культуру и социальную сферу.

По словам нардепа, городской совет также разблокировал 2,5 миллиона гривен, которые пойдут на установку бесплатных газовых счетчиков в квартирах николаевцев.

Отметим, что значительную часть суммы субвенции Ильюка на газовые счетчики Николаев потерял вначале 2019 года. Из-за того, что городской совет вовремя не поддержал их распределение, правительство решило забрать около 7 миллионов гривен назад в государственный бюджет.