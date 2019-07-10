Депутаты горсовета все-таки увеличили «Николаевэлектротрансу» уставной фонд на 12 миллионов гривен

Депутаты Николаевского городского совета все-таки согласовали решение об увеличении уставного капитала КП «Николаевэлектротранс» на 12 миллионов гривен.

Соответствующее решение было принято в среду, 10 июля, в ходе заседания бюджетной сессии.

Согласно проекту решения, уставной капитал предприятия должен был увеличиться со 106 миллионов 510 тысяч гривен до 118 миллионов 510 тысяч гривен. Эти деньги потратят на капитальный ремонт аварийных участков контактной сети и трамвайных путей, а также на модернизацию трамвая КТМ-5.

Отметим, что вопрос на сессии не могли согласовать еще 25 апреля.

Ранее сообщалось, что 12 марта, исполнительный комитет в телефонном режиме согласовал выделение 9 миллионов гривен для КП «Николаевэлектротранса» на погашение долга за электричество.

В частности, у КП «Николаевэлектротранса» в неудовлетворительном состоянии находится 143 металлические электоопоры на улице Потемкинской. На исполком горсовета вынесут решение о выделение 50 конструкций предприятию из матрезерва города.

Как известно, исполком горсовета «провалил» голосование за повышение тарифа на проезд в «Николаевэлектротрансе» до 5 гривен.