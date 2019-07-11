Служба автодорог показала, как ремонтируют участок трассы Николаев-Кропивницкий

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В Николаевской области капитально ремонтируют участок трассы Н-14 «Александровка – Кропивницкий – Николаев».

Об этом сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

На сегодняшний день продолжаются работы на участке между селами Воссиятское и Водяно-Лорино (км 162+338 –  км 175). Возле Воссиятского и Водяно-Лорино расширяют проезжую часть, разбирают существующую дорожную одежду, обустраивают дренирующий слой из отсева, обустраивают обочины, укладывают конструктивные слои из цементобетонного покрытия с усилением основания, примыканий. На участке около села Семеновка обустроили обочину и уложили слой основания.

Напомним, что ранее АМКУ по жалобе фирмы «Полтавастройцентр» отменил торги на строительство бетонной трассы Н-14 на Николаевщине.

Вадим Богданов

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