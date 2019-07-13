На Николаевщине училище незаконно отдало в аренду 370 гектаров земли, - прокуратура

В Николаевской области Андреевское среднее профессионально-техническое училище незаконно отдало в пользование фермерскому хозяйству земельные участки общей площадью 371 гектар.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Участки находятся в государственной собственности, их стоимость оценивают в 8,8 миллиона гривен.

«В мае 2018 года земли Андреевского училища предоставлены в пользование фермерскому хозяйству на основании договора о совместной деятельности, который является мнимым и по своему содержанию является договором аренды. Фактически земли училища использовались фермерским хозяйством в коммерческих целях», - сообщили в прокуратуре.

По этому поводу инициировали судебное разбирательство, рассмотрение которого продолжается.

Напомним, что ранее школа в Пересадовке незаконно передала фирме почти 217 гектаров земель.