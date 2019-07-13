Жолобецкий рассказал, что привлек 20 миллионов для обеспечения жителей Варваровки питьевой водой, но государство должно помочь

Народный депутат Украины Александр Жолобецкий привлек 20 миллионов гривен субвенции для реализации проекта, благодаря которому у жителей микрорайона Варваровка в Николаеве появится питьевая вода. Однако для реализации проекта необходима помощь государства.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада».

Народный депутат сообщил, что на проект всего необходимо 82 миллиона гривен.

— В Варваровке нет питьевой воды. Мы сегодня разработали проект дюкера, который будет проходить под Варваровским мостом, который также стоит порядка 82 миллионов и мне удалось привлечь субвенцию из государственного бюджета порядка 20 миллионов, - сказал Жолобецкий.

Кроме того, проблема питьевой воды также существует в селах в Витовском районе. По словам Жолобецкого, в обеспечении водой жителей этих сел должно помочь государство.

— Что касается питьевой воды, это проблема не только в моем округе. У меня в округе, если брать Витовский район, то 42 села и есть села, где 211 человек живет, есть и более 4 тысяч, но проблема питьевой воды в 21 веке существует и над ней надо работать. Это одна из моих программ на будущую каденцию. Есть программы, которые приняты на областном уровне, есть программы, я изучал, на государственном уровне. Но к большому сожалению они сегодня не работают. Должно ли государство помогать? Я считаю, никакое ОТГ, никакой глава сельсовета не сможет своим ресурсом восстановить. Людям нужна чистая вода, - сказал Жолобецкий.

Ранее, мэр Александр Сенкевич сообщал, что Николаев получил из государственного бюджета Украины 35 миллионов гривен на реализацию трех важных инфраструктурных проектов - на дюкер в Варваровку, детсад на Северном и Центральный стадион.