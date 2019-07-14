«Иногда на местах получают деньги тогда, когда их физически нельзя использовать», - нардеп Жолобецкий о финансировании из Фонда развития

Народный депутат Украины Александр Жолобецкий рассказал о проблеме финансирования местных проектов из Фонда регионального развития, при котором средства поступают под конец бюджетного года и их тяжело использовать.

Об этом шла речь в эфире телеканала «Рада».

По его словам, средства, поступающие из Фонда развития, должны быть использованы до конца бюджетного периода, однако на это не всегда хватает времени.

— Мы прекрасно знаем, что выделяются деньги на каждую область, каждый год. И на Николаевскую, в том числе. Мы знаем, что расчет по формуле, это зависит от разных показателей, но не зависит о того, кто ближе. (...) Эти деньги должны были быть всегда использованы до конца года. Люди гуляют Новый Год, первого января еще никого нет, второго января уже приходят правоохранительные органы и говорят: «Покажите, почему вы закрыли акты выполненных работ», - сказал Александр Жолобецкий.

Нардеп отметил, что Верховная Рада проголосовала за то, чтобы финансирование переходила на следующий бюджетный год, однако над проблемой все равно надо работать, поскольку часто происходят случаи, когда реализация проекта затягивается.

— Бюджетные процессы все прекрасно знают. Иногда на местах получают деньги тогда, когда их физически нельзя использовать. А если какой-то тендер сорвался, кто-то из подрядчиков подал в Антимонопольный комитет и мы знаем, как потом на месяц это затягивается. Поэтому вины на местах в большинстве случаев нет. Безусловно нужно здесь поработать и сделать так, чтобы люди на местах могли спокойно реализовывать все проекты, на которые им выделены, в том числе, деньги из государственного бюджета, - отметил Жолобецкий.

Напомним, в апреле сообщалось, что комиссия по оценке и отбору инвестиционных программ и проектов, которые могут реализовываться за счет средств Государственного фонда регионального развития, поддержала три проекта от Николаевщины.