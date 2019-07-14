В США у инкассаторского авто на ходу открылись двери – убытки от «денежного дождя» оценили в $175 тысяч

В американском штате Джорджия из бронированного инкассаторского автомобиля, который двигался по автомагистрали, на дорогу выпали деньги.

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на СNN.

Так, на окружной автомагистрали около города Атланта у инкассаторского авто внезапно открылась дверь. Люди, которые проезжали мимо и стали свидетелями «денежного дождя», останавливались на дороге и собирали купюры, пока на место происшествия не приехала полиция.

Правоохранители заявили, что водители, которые успели забрать себе деньги с дороги, должны будут их все вернуть. В то же время компания, которой принадлежит инкассаторское авто, оценила убытки в 175 тысяч долларов.

«Это выглядело, как сцена из кино. Мне понадобилась минута, чтобы понять, что это не листья. Это были деньги — по всей дороге», — отметил Рэндел Льюис, водитель Uber Eats, который был свидетелем инцидента.

Водитель доставки рассказал, что собрал около 2 тысяч долларов с дороги, но вернул эти деньги в полицию.

Ранее сообщалось, что в Италии грабители экскаваторами «вскрыли» и ограбили инкассаторскую машину.