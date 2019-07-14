Facebook оштрафуют на $5 миллиардов из-за утечки данных пользователей, - СМИ

Федеральная торговая комиссия США одобрила штраф для компании Facebook в размере 5 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на The Wall Street Journal.

Речь идет о событиях 2018 года, когда стало известно, что Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 87 миллионов ​​пользователей соцсети без их ведома.

Издание отмечает, что если информация подтвердится, это будет рекордный штраф, который Федеральная торговая комиссия США когда-нибудь накладывала на технологические компании. В Facebook и Федеральной торговой комиссии от комментариев отказались.

Отмечается, что Facebook уже заплатил 644 миллиона долларов штрафа по требованию правительства Великобритании за тот же скандал с компанией Cambridge Analytica.

Напомним, что ранее британские парламентарии обвинили Facebook в продаже личных данных. Также ранее хакеры заполучили данные более 257 тысяч пользователей Facebook, в том числе и из Украины – подозревают «русский след».