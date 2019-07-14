На Николаевщине четыре месяца простаивает амбулатория, которую торжественно открывал нардеп Козырь

Торжественно открытая при участии нардепа Бориса Козыря амбулатория в селе Нечаянном, Николаевской области, до сих пор не работает.

Об этом сообщает «СВІДОК.info».

По словам медперсонала заведения, произошли «некоторые технические и бюрократические» проблемы. А саму амбулаторию, запущенную еще 19 апреля, даже не передали на баланс сельсовета. По их словам, ожидается, что это произойдёт на следующей неделе. Местные жители же считают что амбулатория вовсе не откроется, так как нет квалифицированных работников, готовых в ней работать. На данный момент есть один доктор, который появляется в селе дважды в неделю. Он ездит из Николаева и работает на небольшую ставку, отмечают местные.

«Уже было открытие, а нет врачей. И ладно бы стоматолог или врач был каждый день. А этот, он дважды в неделю бывает, и случается и его в какой-то день нет», - сообщил местный житель.

«Да какие там врачи. Был один-единственный «зубной врач», и его убрали, потому что мешал им. Можно было к «зубнику» сходить, а теперь в город приходится ехать. Приезжал себе мужик, нет – убрали его отсюда.»

Некоторые уверяют, что в новой амбулатории из-за простоя уже начал портиться ремонт.

«Там ничего нет. Так сделали – бабки отбили на тяп-ляп. Там и врачей нет, ничего. Потолок уже падает, и ничего не работает.»

Напомним, на Николаевщине завершилось строительство сельских амбулаторий, которое началось по инициативе Президента Украины Петра Порошенко в рамках программы развития сельской медицины.