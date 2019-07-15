На Николаевщине пожары в полях и степях охватили 32 гектара

В Николаевской области 13 июля произошло 7 пожаров на открытой территории, которые охватили территорию в 32 гектара.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Во время пожаров горели сухая трава, мусор и кустарники, возгорания случились в Вознесенском, Витовском, Березнеговатском, Очаковском и Первомайском районах области. На все случаи оперативно отреагировали подразделения спасателей. Вероятная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем.

«Уважаемые граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности! Будьте осторожны, ведь в Николаевской области установилась ​​чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), а в Николаеве – высокая пожарная опасность», - сообщили спасатели.

Напомним, что ранее более 30 николаевских спасателей тушили пожары сухой травы и мусора, вызванные поджогами.