В Мариуполе конфликт двух водителей закончился стрельбой и убийством

Вчера вечером в Мариуполе между двумя водителями возник конфликт, вследствие чего один из них устроил стрельбу. Он несколько раз выстрелил в мужчину, после чего просто уехал.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины в Facebook.

По предварительным данным двое водителей поссорились, в результате чего один из них достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону другого, после чего уехал.

До приезда скорой, раненый мужчина был жив, поэтому экипаж патрульных бросился оказывать до-медицинскую помощь пострадавшему. Другие же экипажи отрабатывали территорию по ориентированию.

Через некоторое время, патрульные обнаружили автомобиль предполагаемого преступника и задержали мужчину. Как пояснил задержанный, пистолет он выбросил в траву, по дороге с места преступления.

К сожалению, ранение оказалось несовместимым с жизнью, пострадавший скончался в больнице.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, водитель «BMW X5», который устроил драку с другим водителем на дороге в центре Николаева, ранее участвовал в конфликте со стрельбой возле Николаевского автовокзала. А до этого двое мужчин поспорили за очередь на «McDrive» – конфликт закончился стрельбой из «травмата».