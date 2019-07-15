«В украинской экономике наблюдается сдержанная динамика роста», - Всемирный банк

Иллюстрация Всемирный банк сообщает, что рост экономики Украины является очень сдержанным, а его природа не является постоянной из-за того, что большой вклад в ВВП производится за счет урожая, а это сложно прогнозируемый фактор.

Об этом рассказала экономистка Представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач в интервью изданию «ZN.ua».

Одной из основных проблем Украинской экономики она видит в том, что на экспорт Украина отправляет, в основном, дешевое сырье, тогда как импортирует товары высокой добавленной стоимости.

Кроме того, в 2016-2017 годах большой вклад в ВВП был сделан за счет хорошего урожая, а это очень изменчивый и сложно прогнозируемый фактор.

Также, в рост ВВП Украины большой вклад делают секторы, ориентированные на внутреннее потребление, что также не является хорошим вариантом для роста экономики.

«Внутреннее потребление не повышает экспортного потенциала, не помогает нам интегрироваться в глобальные цепочки добавленной стоимости, увеличить нашу конкурентоспособность, повысить производительность, то есть задействовать все возможные механизмы, которые помогают именно устойчивому развитию», - считает экономист.

По её мнению, сегодня государственные инвестиции ограничиваются преимущественно очень высокими расходами потребления: выплатами процентов по долгу и социальными расходами.

«По сути средства, которые могли бы инвестироваться, мы проедаем. Позволить себе наращивать дефицит бюджета Украина не может, учитывая высокие выплаты по государственному долгу. Поэтому мы должны прилагать усилия, чтобы стабилизировать его на уровне 2-2,5% от ВВП», - заявила экономистка.

Отметим, что Украина заняла 133 место в рейтинге самых счастливых стран мира, который ежегодно представляет Подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития (United Nations Sustainable Development Solutions Network).