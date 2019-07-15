Правительство Гройсмана выделило 19 миллионов гривен на окончание строительства бассейна в Баштанке

Кабинет министров Владимира Гройсмана выделяет около 3 миллиардов гривен на поддержку малых городов и райцентров Украины в рамках Государственного фонда реконструкции и развития. Согласно этой инициативе, каждая область получит дополнительные десятки миллионов гривен на важные и инфраструктурные объекты, в том числе и на Николаевщине.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Финансирование в размере 3 миллиардов гривен городам районного значения будут направлены в этом году. А с начала 2020 года все малые города будут иметь полномочия и ресурсы, которые сейчас есть у больших городов и объединенных общин. Кроме того, с 2020 года начнется отдельная правительственная программа финансирования местных дорог, так называемых «тешок», общим объёмом в 10 миллиардов гривен.

В Николаевской области средства от Кабмина получил город Баштанка на окончание работ по строительству бассейна для плавания сборного типа. Как известно, строительство объекта началось в 2017 году на условиях софинансирования за счет средств Государственного и местного бюджетов.

Представители местной власти уверены, что реализация данного проекта удовлетворит потребности населения и будет стимулировать к ведению здорового образа жизни, что так необходимо для развития молодежи, собственного благополучия и успешного развития будущего поколения. Однако основным результатом станет улучшение инвестиционного климата общества и развитие туризма. Потому что в перспективе предполагается создание отеля для гостей города, а также спортивного интерната.

Между тем, как заявил лидер «Украинского стратегии Гройсмана» Владимир Гройсман, к 1 января 2021 года нужно, чтобы районные центры и города районного значения получили статус объединенных территориальных общин и получили все те возможности и ресурсы для развития, которые уже имеют благодаря децентрализации крупные города и объединены территориальные общины.

– Это даст им возможность в процессе окончательного объединения начать решать проблемы людей, начать строить дороги, начать ремонтировать сады и школы, – сказал глава Правительства.

Продолжение таких программ децентрализации в целом критически зависит от того, будет ли новое правительство так же поддерживать общины, как правительство Гройсмана. Иными словами, все зависит от результатов выборов.