Брат Эскобара будет судиться с Маском – он обвиняет его в краже идеи «Не-Огнемета»

Младший брат наркобарона Пабло Эскобара подает в суд на основателя SpaceX Илона Маска.

Об этом сообщает «Лига» со ссылкой на «Business Insider».

Роберто Эскобар считает, что компания Маска украла идею и конструкцию газовой горелки под названием «Не-Огнемет». По мнению Роберто, один из сотрудников Маска посещал владения семьи Эскобаров в 2017 году и там увидел пропановую горелку производства Escobar Inc. в виде боевого огнемета. Брат наркобарона планировал использовать ее для сжигания денег перед гостями на вечеринках.

В январе 2018 года The Boring Company Маска представила свой «Не-Огнемет», 20 тысяч экземпляров которого были проданы за четыре дня, принеся компании $10 миллионов. В то время как «Не-Огнемет» производства Escobar Inc. появился в продаже лишь несколько месяцев назад, но заметной популярности не получил даже несмотря на вдвое сниженную цену. Из-за этого Роберто Эскобар решил обратиться в суд.

Илон Маск отреагировал на желание Роберто, опубликовав в своем Твиттере фразу: «Это Не-Огнемет, мистер Эскобар».