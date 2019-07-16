Жолобецкий возмутился поздним распределением субвенции и обещал в следующий раз решить вопрос напрямую

Народный депутат Украины Александр Жолобецкий раскритиковал городские власти за то, что они распределили его субвенцию с 2018 года только на прошлой неделе, и обещал в следующий раз решать этот вопрос со своими сторонниками.

Об этом сообщает пресс-служба нардепа.

Как известно, в среду, 10 июля, депутаты Николаевского городского совета распределили около 300 миллионов гривен, в которые входит субвенция народного депутата Украины Александра Жолобецкого. Всего в Центральный район Николаева ушло 5,5 миллионов гривен.

Сообщается, что 5,5 миллионов потратят на капитальные ремонты подъездов с заменой окон на улицах Адмиральской, Шевченко, Никольской, Большой Морской, 3-й Слободской, Колодезной, Московской, несколько подъездов отремонтируют в домах по проспекту Центральному.

Кроме того, деньги пойдут на капитальный ремонт сетей внешнего освещения дворов в переулках Финском и Корабельном. За субвенцию Александра Жолобецкого отремонтируют детский садик «Березка», будет закуплена компьютерная техника и мультимедийное оборудование для научно-методического центра управления образования Николаевского городского совета.

Сам Александр Жолобецкий отметил, что эти средства «лежали» в городском бюджете с 2018 года. При этом, в 2019 году в Бюджетном кодексе была сделана поправка, согласно которой местные бюджеты не должны софинансировать субвенцию народного депутата, как это было ранее. В связи с этим народный депутат возмутился тем, что субвенцию, которая была в бюджете еще в прошлом году, приняли только день назад.

— Подобная халатность и затягивание со стороны депутатов может привести к тому, что средства, привлеченные народным депутатом, могут вернутся обратно в государственный бюджет. Я понимаю, что в горсовете представлены многие партии и с уважением отношусь ко всем. Но когда это касается жизнедеятельности Николаева, дворов, наших николаевцев, то нужно отбрасывать политику, собираться и голосовать. Тем более, для этого от вас уже, благодаря нашей правке, ничего не надо, - отметил Александр Жолобецкий.

Народный депутат добавил – эти средства могли быть успешно реализованы еще в прошлом году.

— Прошло полгода, мы бы уже освоили, мы бы сделали какие-то внутриквартальные подъезды, отремонтировали бы те же крыши и люди бы сказали спасибо. Сегодня только это произошло. Не было времени? Нет желания? Так выйдите и скажите. Если и дальше это будет продолжаться, я буду вынужден обращаться к тем людям, которые ждут этих денег, приходить на сессию и просто разговаривать со своими депутатами, почему они не работают, почему не принимают законные решения. Это их полномочия и их обязанности, - добавил Александр Жолобецкий.

Напомним, народный депутат Украины Александр Жолобецкий рассказал о проблеме финансирования местных проектов из Фонда регионального развития, при котором средства поступают под конец бюджетного года и их тяжело использовать.