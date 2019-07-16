«Контролируйте качество подрядчиков»: Глава Николаевского облсовета подписала договор о передаче ₴40 миллионов на ремонт дорог в районах и ОТГ

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко подписала договор о передаче денежных средств в районы в ОТГ на ремонты коммунальных дорог.

Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

«Согласно распоряжению Николаевской государственной администрации «Об утверждении перечня объектов по ремонту коммунальных дорог Николаевской области на 2019 и распределения субвенции из государственного бюджета» и учитывая рекомендации постоянных комиссий Николаевского областного совета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций и по вопросам промышленной политики и энергетики, энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко подписала договоры о передаче около 40 миллионов гривен в районы, ОТГ, города на обеспечение строительства, реконструкции ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах за счет соответствующей субвенции из государственного бюджета», – говорится в сообщении.

Как отметила Москаленко, 19,5 миллионов из них будут выделены на капитальные ремонты дорог, а 20 миллионов – на текущий ремонт.